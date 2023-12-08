Суд в Москве арестовал замглавы Фрязино по делу о взятке

Дмитрий Медведев будет содержаться под стражей до 6 февраля 2024 года

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в пятницу заключил под стражу заместителя главы городского округа Фрязино Московской области Дмитрия Медведева по делу о получении крупной взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Медведева, занимающего должность заместителя главы городского округа Фрязино Московской области", - сказала собеседница агентства.

Медведев будет содержаться под стражей до 6 февраля 2024 года. Решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Согласно материалам дела, Медведев подозревается по ч. 6 ст 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Детали уголовного дела пока неизвестны.