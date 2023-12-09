Микрорайоны Ижевска остались без света из-за аварии на подстанции

Ведутся работы по подключению потребителей к резервным линиям электроснабжения

ТАСС, 9 декабря. Несколько микрорайонов Ижевска остались без электричества из-за повреждений на подстанции. Об этом сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов в своем Telegram-канале.

"В некоторых микрорайонах Ижевска из-за повреждений на подстанции нет электричества. Две бригады специалистов "Удмуртэнерго" уже на месте. Идет работа по подключению к резервным линиям электроснабжения", - написал глава региона.

Сейчас в столице Удмуртии минус 33 градуса. С 7 декабря в регионе отмечаются сильные морозы с понижением температуры воздуха до минус 40 градусов.