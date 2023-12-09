В Мексике при нападении вооруженной группировки погибли минимум 11 человек

Также нападавшие сожгли несколько автомобилей

МЕХИКО, 9 декабря. /ТАСС/. Как минимум 11 человек стали жертвами нападения вооруженной группировки в населенном пункте Тескапилья в центральной части Мексики. Об этом в пятницу сообщает местная газета Heraldo de Mexico.

По ее данным, инцидент произошел из-за вымогательства действовавшей в районе вооруженной банды, которая требовала средства с фермеров. О количестве раненых не сообщается. Также сожжено несколько автомобилей.

Силы безопасности Мексики направились в Тескапилью для урегулирования ситуации.