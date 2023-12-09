С осужденных коррупционеров в 2023 году взыскали 1,6 млрд рублей

В 2022 году этот показатель был ниже на 40%, сообщили в ФССП

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российские судебные приставы в 2023 году взыскали с осужденных за взятки назначенные судом кратные штрафы на 1,6 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФССП России.

"За 10 месяцев 2023 года на исполнении в ФССП России находилось более 9,2 тыс. исполнительных производств о взыскании штрафов, назначенных за совершение преступлений коррупционной направленности. Взысканная судебными приставами сумма штрафов составила 1,6 млрд рублей и превысила показатель 2022 года на 40%", - сообщили в ФССП, отвечая на запрос ТАСС.

Там подчеркнули, что судебными приставами принимается весь предусмотренный законодательством комплекс мер, направленных на обеспечение принципа неотвратимости наказания.

"В связи со злостным уклонением от исполнения должниками уголовного наказания в виде штрафа по инициативе судебных приставов-исполнителей судом заменен ранее назначенный уголовный штраф другим, более серьезным видом уголовного наказания (лишением свободы - прим. ТАСС) в рамках 97 исполнительных производств", - сообщили в ФССП.

9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией.