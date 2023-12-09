В Челябинской области при пожаре погибли двое детей

Еще три человека получили травмы

ЧЕЛЯБИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Пожар в садовом доме произошел в Челябинской области. Погибли двое детей, еще один ребенок и двое взрослых получили травмы. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре главного управления МЧС России по региону.

"Сегодня ночью произошел пожар в садовом доме СНТ "Аэропорт-2". <…> В результате пожара погибли девочка 2019 года рождения и мальчик 2021 года рождения. Травмированы двое взрослых (родители) и мальчик 2015 года рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент прибытия сотрудников МЧС наблюдалось открытое горение, произошло обрушение кровли дома.

Пожар уже потушили, на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории. В качестве одной из причин происшествия рассматривается короткое замыкание тепловентилятора.