Число погибших в столкновениях фермеров и вооруженной банды в Мексике возросло до 14

По сведениям газеты El Heraldo de México, двое человек числятся пропавшими без вести

МЕХИКО, 9 декабря. /ТАСС/. Как минимум 14 человек убиты в пятницу в результате столкновений членов вооруженной группировки и жителей населенного пункта Тескапилья в центральной части Мексики. Об этом сообщает местная газета El Heraldo de México. Ранее сообщалось о 11 жертвах.

По данным издания, инцидент произошел из-за вымогательства действовавшей в районе вооруженной банды, которая требовала средства с фермеров. При попытке применения силы бандиты встретили сопротивление со стороны группы жителей, которые впоследствии убили мачете 11 членов группировки. В результате столкновений погибли три мирных жителя. Четыре человека получили огнестрельные ранения, еще двое числятся пропавшими без вести.

Также сожжено несколько автомобилей. Силы безопасности Мексики направились в Тескапилью для урегулирования ситуации.