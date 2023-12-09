В Челябинской области по факту смерти двух детей при пожаре возбудили дело

Ранее в одном из частных домов СНТ из-за короткого замыкания произошел пожар

ЧЕЛЯБИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Следственное управление СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту смерти двух детей при пожаре в садовом доме. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления.

"Следственными органами <...> возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказано в сообщении.

По информации следствия, 9 декабря в ночное время в одном из частных домов садового некоммерческого товарищества "Аэропорт-2" из-за короткого замыкания обогревающего электрического прибора произошел пожар. В результате наступила смерть двух малолетних детей 2019 и 2021 годов рождения. Еще три человека, один из которых восьмилетний ребенок, госпитализированы с ожогами.

На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты СК России, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, назначены судебные экспертизы.