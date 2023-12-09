Число погибших при ударе циклона по юго-восточной Индии достигло 24 человек

По информации властей Ченнаи, около 119 улиц города все еще затоплены

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 декабря. /ТАСС/. Не менее 24 человек погибли в штате Тамилнад на юго-востоке Индии из-за мощного циклона "Мичаунг". Об этом сообщило издание The Times of India со ссылкой на данные разных источников.

Циклон "Мичаунг" обрушился на побережье Тамилнада в начале недели. Он принес мощные ливни, которые парализовали жизнь в Ченнаи и пригородах. Затопленными оказались несколько районов центрального в регионе города Ченнаи.

Сейчас циклон потерял силу и по мере схода воды местные жители находят тела погибших. Из-за этого точные официальные данные о числе жертв стихии пока не приводятся.

Как сообщала ранее полиция Ченнаи, на который пришелся основной удар стихии, больше всего людей погибло из-за утоплений в низинных районах и ударов электрическим током при падении проводов линий электропередачи, несколько человек при этом удалось спасти.

По данным властей города, около 119 улиц Ченнаи все еще затоплены, но удалось откачать воду из туннелей метро. В пятницу движение в подземке возобновилось. Восстановлена также подача электричества в большинство районов.

"Электричество восстановлено в 99% районов", - сказал представитель администрации Шив Дас Мина. "Школам дано указание навести чистоту в зданиях, поскольку занятия возобновятся в понедельник", - добавил он, пообещав также, что правительство предложит бесплатные услуги по буксировке транспортных средств, многие из которых вышли из строя, оказавшись под водой.