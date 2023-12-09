Прокуратура Киева начала расследование подтопления в метро

Как отметили в ведомстве, в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц коммунального предприятия "Киевский метрополитен" и подрядных организаций

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Киевская городская прокуратура начала досудебное расследование в связи с подтоплением тоннелей метро. Об этом сообщается в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) ведомства.

"В связи с разгерметизацией тоннеля и появлением трещин в его стенах, из-за чего произошло подтопление тоннелей на участке Киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии, начато досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц коммунального предприятия "Киевский метрополитен" и подрядных организаций, которые сооружали перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".

Накануне шесть станций на синей ветке метро в Киеве закрыли из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. В метрополитене сообщили, что тоннели сооружались в 2008-2010 годах в пойме реки Лыбедь (приток Днепра) в сложных горно-геологических условиях при искусственном водоснижении и что восстановительные работы продлятся около полугода. В это время движение поездов на поврежденном отрезке пути будет закрыто, а станции "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки" будут работать круглосуточно только в режиме укрытия.

О метро Киева

Киевский метрополитен был открыт 6 ноября 1960 года. Он стал третьим по счету в СССР после Московского и Ленинградского и первым на территории Украинской ССР. Четыре станции первой очереди киевской подземки являются памятниками архитектуры местного значения, еще три станции, в том числе "Лыбедская", имеют статус объекта культурного наследия.

В настоящее время метрополитен состоит из трех действующих линий общей протяженностью почти 70 километров и 52 действующих станций (с учетом закрытых накануне), платформы которых рассчитаны на пятивагонные поезда. В центре города линии имеют три пересадочных узла. Пассажиропоток на самых загруженных станциях в центре города составляет около 60 тысяч человек в сутки, среднесуточная перевозка метрополитена в целом - 1,36 млн пассажиров. Инвентарный парк состоит из 821 вагона.