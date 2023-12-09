Омский суд арестовал обвиняемого в терактах на БАМе до 30 января

Сергей Еремеев признал в суде, что хотел парализовать движение на железной дороге, чтобы помешать перевозке военных грузов

ОМСК, 9 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Омска арестовал до 30 января 2024 года гражданина Белоруссии Сергея Еремеева, который обвиняется в подрыве двух поездов на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать Еремееву Сергею Викторовичу <...> меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 23 суток, то есть до 30 января 2024 года <...>. Содержать Еремеева в СИЗО города Омска", - сказал судья Алексей Полищук.

Сергей Еремеев признал в суде, что хотел парализовать движение на железной дороге, чтобы помешать перевозке военных грузов. "Я написал в объяснении, что через БАМ сейчас везут боеприпасы <…>. Главная цель была — воспрепятствовать движению", — сказал обвиняемый.

Ранее сообщали, что заседание будет проводиться в Куйбышевском районном суде Омска, однако позже его перенесли в Центральный райсуд.

По материалам дела, Еремеев — гражданин Белоруссии 1971 года рождения без постоянного места регистрации в РФ, индивидуальный предприниматель, имеет двух малолетних детей, ранее не судим. Участники организованной преступной группы в октябре и ноябре этого года передали ему не менее семи неустановленных взрывных устройств — взрывчатку он получил в Белоруссии и провез на Дальний Восток. За это он получил денежное вознаграждение. В результате подрывов 29 и 30 ноября двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших из Тайшета в Тынду и Нерюнгри по Байкало-Амурской магистрали, произошло возгорание цистерн с горюче-смазочными материалами, что временно блокировало движение по магистрали. После этого Еремеев также получил деньги. Было возбуждено два уголовных дела. 7 декабря ФСБ сообщила о задержании в Омске подозреваемого в теракте гражданина Белоруссии, который дал признательные показания о работе под контролем украинских спецслужб. Вину Еремеев признал.