В Тверской области по факту смерти трехлетней девочки в больнице возбудили дело

Согласно судебно-медицинскому исследованию, врачи не выявили у ребенка пневмонию, от которой она умерла 2 декабря

ТАСС, 9 декабря. Трехлетняя девочка умерла после госпитализации в крайне тяжелом состоянии в детской областной клинической больнице в Тверской области, бригаду скорой к ней вызывали дважды. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Ржевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области расследуется уголовное дело по факту смерти ребенка (ч. 2 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следователи запросили карты вызова бригады скорой медпомощи, медицинские документы ребенка, допрошены свидетели.

Как уточнили в пресс-службе, 30 ноября в городе Старице женщина вызвала бригаду скорой из-за плохого самочувствия ее дочери 2020 года рождения, врач осмотрел ее на дому. На следующий день врачей вызвали повторно, после чего девочку доставили в местную больницу, затем госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в детскую областную клиническую больницу. 2 декабря ребенок умер. "Согласно судебно-медицинскому исследованию, предварительной причиной смерти явилась пневмония. Указанное заболевание врачами ГБУЗ ТО "Старицкая ЦРБ" не было выявлено, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было быть установлено и приняты необходимые меры, назначено соответствующее лечение", - уточнили в СК.