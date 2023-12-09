В Белгородской области зафиксировали шесть обстрелов со стороны ВСУ за сутки

Пострадавших и разрушений нет

ТАСС, 9 декабря. Белгородская область за сутки обстреляна минимум шесть раз со стороны Вооруженных сил Украины, зафиксированы атака дроном-камикадзе, сброшены три взрывных устройства с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Никто не пострадал, разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе в селе Красный Хутор с БПЛА сброшено одно взрывное устройство, также противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. По селу Щетиновка выпущен один артиллерийский снаряд. В селе Устинка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство", - написал Гладков.

На окраине села Дроновка в Грайворонском городском округе с беспилотного воздушного судна сброшено одно самодельное взрывное устройство. В Краснояружском районе на окраине села Вязовое зафиксированы два прилета после артиллерийского обстрела.

В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено два минометных снаряда, по поселку Ленинский - один минометный снаряд. "Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гладков.