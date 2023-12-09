На северо-западе Москвы мужчина ранил двух сотрудников Росгвардии

Подозреваемого задержали

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Два сотрудника Росгвардии получили огнестрельные ранения на северо-западе Москвы во время конфликта с мужчиной. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Два сотрудника Росгвардии во время конфликта с мужчиной на улице Твардовского получили огнестрельные ранения. Стрелявший скрылся с места происшествия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, один из росгвардейцев получил ранение щеки, второй - по касательной в голову. В правоохранительных органах уточнили, что неизвестный стрелял из травматического пистолета.

Позже в пресс-службе Главного управления Росгвардии сообщили, что подозреваемый в вооруженном нападении на сотрудников ведомства задержан. "По факту нападения на двух военнослужащих Росгвардии органами внутренних дел проводится проверка. Подозреваемый задержан. Военнослужащим оказана медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.

В новость внесены изменения (13:03 мск) - добавлена информации о задержании подозреваемого.