СК возбудил дело после ранения двух сотрудников Росгвардии в Москве

Росгвардейцы госпитализированы

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Столичный главк СК возбудил уголовное дело после ранения двух сотрудников Росгвардии в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Москве.

"Хорошевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что два сотрудника Росгвардии были ранены из травматического оружия на улице Твардовского во время конфликта. Стрелявший после преступления скрылся с места происшествия, но позже был задержан. Росгвардейцы госпитализированы.