В Днепропетровской области аварийно отключилась ЛЭП

В Минэнерго Украины сообщили, что в энергосистеме страны "имеется незначительный дефицит электроэнергии, ограничение электроснабжения не применяется"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Линия электропередачи выведена в аварийный ремонт в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает Минэнерго страны в Telegram-канале.

"В Днепропетровской области отключилась воздушная линия 330 кВ "Укрэнерго". Она выведена в аварийный ремонт", - говорится в сообщении.

Также в регионе из-за отключения линии 150 кВ без света на протяжении нескольких часов оставались бытовые потребители облэнерго и железная дорога, что привело к задержке поездов. Причины происшествия выясняются, подчеркнули в ведомстве.

В Минэнерго также сообщили, что сейчас в энергосистеме страны "имеется незначительный дефицит электроэнергии, ограничение электроснабжения не применяется". В то же время энергетики обратились к жителям страны с просьбой уменьшить потребление электричества.

В течение 9 декабря планируется импорт электроэнергии из других стран в объеме до 5 193 МВт-ч, подытожили в ведомстве.