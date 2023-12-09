В Брянской области после обстрела со стороны ВСУ повреждены четыре дома

Пострадавших нет

ТАСС, 9 декабря. Производственное помещение сельхозпредприятия, четыре дома и два автомобиля повреждены при обстреле села Лемешовка Брянской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"ВСУ обстреляли село Лемешовка Севского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены четыре жилых домовладения, хозпостройки, гараж, два легковых автомобиля, производственное помещение сельхозпредприятия", - написал он в Telegram-канале.

На месте работают оперативные и экстренные службы.