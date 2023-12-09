На Колыме по делу об организации занятия проституцией задержали супружескую пару

По версии следствия, они искали за пределами региона девушек, готовых за деньги оказывать услуги интимного характера

ТАСС, 9 декабря. Полицейские задержали в Магаданской области супружескую пару по делу об организации занятия проституцией, также задержаны четыре женщины. Об этом сообщается в Telegram-канале "МВД-медиа".

"Установлено, что 37-летний мужчина и его 31-летняя жена подыскивали за пределами региона девушек, готовых за денежное вознаграждение оказывать услуги интимного характера, а затем помогали им в переезде в областной центр и поиске жилья. Встречи с клиентами организовывались в саунах и гостиницах. Сотрудники полиции задержали четырех "работниц" в возрасте от 20 до 37 лет и организовавших криминальный бизнес супругов. <...> По собранным полицейскими материалам следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией)", - говорится в сообщении.

При обыске были изъяты документы и предметы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности, а также нелегальный заработок в размере 2 млн рублей.