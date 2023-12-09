В Брянске прооперировали двух пострадавших при стрельбе в школе подростков

В Минздраве сообщили, что их состояние остается тяжелым, но стабильным

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Врачи прооперировали двух подростков, пострадавших в результате стрельбы в гимназии в Брянске и эвакуированных на лечение в Москву. Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"Состояние двоих подростков, проходящих лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России, остается тяжелым, но стабильным. Им проведены хирургические операции. Один из них уже переведен из реанимации в травматологическое отделение, находится в сознании. Второй пока в медикаментозном сне", - сказал он.

Состояние еще трех пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести, пояснил Кузнецов. Они лечатся в больницах Брянска. По словам помощника министра, все пострадавшие получают необходимую медпомощь, их жизням ничто не угрожает.