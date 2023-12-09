Директора работавшего в гимназии в Брянске ЧОПа арестовали на два месяца

Стрельба в гимназии в Брянске

Сергею Поддубному избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 февраля 2024 года

ТАСС, 9 декабря. Советский суд в Брянске арестовал Сергея Поддубного, директора частной охранной организации, которая обеспечивала безопасность в гимназии №5 в Брянске, где в конце недели произошла стрельба, передает корреспондент ТАСС с заседания суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Поддубному меру пресечения в виде заключения под стражу по 6 февраля 2024 года", - сообщили в суде.

В ходе происшествия пятеро детей были ранены, два ребенка, в том числе устроившая стрельбу школьница, погибли.

Гендиректора ЧОП "Агентство "Экскалибур" Сергея Поддубного обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.