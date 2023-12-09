В Хабаровске директора УК задержали по делу о попытке убийства по найму

Его подозревают в найме киллера для убийства женщины, заподозрившей его в торговле наркотиками

ХАБАРОВСК, 9 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Хабаровске задержали директора управляющей компании, которого подозревают в найме киллера для убийства женщины, заподозрившей его в торговле наркотиками. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых ведомствах.

"Задержан директор управляющей компании, нанявший киллера для убийства женщины", - сказал собеседник агентства.

Женщина, уточнил он, угрожала заявить в полицию на директора управляющей компании из-за торговли наркотиками.

Возбудили дело об организации убийства по найму.