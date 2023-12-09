В Югре после разгерметизации газового баллона в машине госпитализировали трех человек

Грузовик загорелся во время движения

ТАСС, 9 декабря. Газовый баллон разгерметизировался в грузовике, который ехал по дороге в Ханты-Мансийском автономном округе. В результате трое из семи находившихся в грузовике людей получили травмы и были госпитализированы, следует из материалов, опубликованных пресс-центром МЧС России.

"В Ханты-Мансийском автономном округе во время движения загорелся грузовик. Пожар начался из-за разгерметизации одного из четырех газовых баллонов. <...> В машине находились семь человек, трое из них госпитализированы", - сказано в материалах.

По данным пресс-центра, сотрудники МЧС России оперативно вытащили из кузова и охладили остальные емкости с пропаном и кислородом. Пожар потушен, сгорела часть автомобиля. Пожарным удалось не допустить распространения огня на весь автомобиль.

Причины инцидента устанавливаются.