Сотрудница ЧОП пояснила суду, зачем убрали металлодетектор в школе, где произошла стрельба

По словам Галины Чертковой, оборудование убрали из-за украшения холла

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Рамку металлоискателя в гимназии №5 Брянска, куда восьмиклассница пронесла ружье и устроила стрельбу, убрали из-за украшения холла. Ее убрали накануне инцидента, признала во время заседания суда сотрудница ЧОП Галина Черткова.

"Накануне - это была среда, когда у меня был выходной, - производилось украшение холла и рамка была убрана", - сообщила она.

На заседании сотрудница ЧОП Черткова отметила, что в день инцидента на двойняшках, одна из которых в дальнейшем устроила стрельбу, была привычная одежда. Также Черткова уточнила, что у охраны вопросов по поводу убранной рамки не возникло. "Так как рамка - это не собственность ЧОПа, а это собственность гимназии, поэтому [вопроса по поводу убранной рамки] не возникло", - добавила она.

9 декабря Советский суд Брянска арестовал по уголовному делу о стрельбе в гимназии №5 гендиректора ЧОП "Агентство "Экскалибур" Сергея Поддубного.