В Брянске арестовали на два месяца сотрудницу ЧОПа, охраняющего гимназию

Стрельба в гимназии в Брянске

Адвокат Галины Чертковой настаивал на домашнем аресте ввиду состояния здоровья фигурантки

ТАСС, 9 декабря. Советский суд в Брянске арестовал на два месяца сотрудницу частного охранного предприятия, охраняющего гимназию №5, куда ученица пронесла ружье и устроила стрельбу, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказал судья.

Во время заседания адвокат подозреваемой Галины Чертковой сообщил, что у нее установлен диагноз инсулинозависимый сахарный диабет с осложнениями, в связи с чем для подсудимой следует выбрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Черткову подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Восьмиклассница в день трагедии пронесла в школу ружье в тубусе.