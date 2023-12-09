В отношении отца стрелявшей в гимназии Брянска возбудили дело о доведении до самоубийства

Дмитрию Афанаскину также предъявили обвинение за небрежное хранение оружия

ТАСС, 9 декабря. Советский суд в Брянске подтвердил возбуждение второго уголовного дела в отношении Дмитрия Афанаскина, отца ученицы гимназии №5, которая устроила стрельбу на уроке, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"По пункту "а" ч. 2 ст. 110 (доведение до самоубийства) <...> вину не признал, от дачи показаний отказался", - сказал судья.

Ранее Дмитрию Афанаскину предъявили обвинение за небрежное хранение оружия.

На заседании адвокат зачитала просьбу о переносе заседания суда по причине похорон его дочери, которые прошли 9 декабря. Она уточнила, что отец девочки Дмитрий Афанаскин желает присутствовать в судебном заседании и дать показания, опровергающие доводы следствия о необходимости меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме этого, адвокат зачитала обращение супруги подозреваемого. "В связи с получением тяжелейших психологических травм, прошу не оставлять меня и мою дочь одних без супруга в таких сложных и тяжелых обстоятельствах. Решить вопрос об избрании моему мужу Афанаскину Дмитрию меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Я одна с этим не справлюсь, боюсь, что не смогу сберечь вторую дочь-близняшку и себя от возможного совершения чего-то плохого", - привела адвокат доводы супруги.