В Петербурге на Всероссийских соревнованиях по борьбе двое охранников получили ранения

Нападавших задержали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Два охранника пострадали от ножевых ранений в Петербурге во время конфликта на Всероссийских соревнованиях по вольной борьбе, их госпитализировали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Проводились соревнования по борьбе, охрану обеспечивали [лица] из числа самих спортсменов, пришли двое родственников одного из борцов. У них возник конфликт с охраной из-за того, что их не пропустили к месту проведения соревнований. В ходе конфликта в отношении охранников были применены ножи, два человека ранены, оба госпитализированы", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что инцидент произошел в Красногвардейском районе на улице Коммуны, дом №47а - ФОК "Газпром", где проводились Всероссийские соревнования по вольной борьбе.

Нападавших оперативно задержали сотрудники правопорядка и доставили в отдел полиции. По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой примут соответствующее процессуальное решение.