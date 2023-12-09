Суд в Брянске продлил задержание отца школьницы, устроившей стрельбу в гимназии

Стрельба в гимназии в Брянске

Задержание продлили до 72 часов

ТАСС, 9 декабря. Советский суд в Брянске продлил задержание Дмитрия Афанаскина - отца школьницы, устроившей стрельбу в гимназии №5, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Продлить срок задержания на срок не более 72 часов", - сказал судья.

Ранее Дмитрию Афанаскину предъявили обвинение в небрежном хранении оружия и доведении до самоубийства. Адвокат зачитала просьбу о переносе судебного заседания по причине похорон школьницы, которые прошли в субботу, и уточнила, что отец девочки Дмитрий Афанаскин желает присутствовать в суде и дать показания, опровергающие доводы следствия о необходимости избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу.