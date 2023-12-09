В ДНР сотрудники МЧС спасли пять человек при пожаре

В ведомстве сообщили, что пострадали два человека

ДОНЕЦК, 9 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МЧС при пожаре в Енакиево в ДНР спасли пятерых человек, еще двое пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС ДНР.

"В городе Енакиево горела квартира на 4-м этаже пятиэтажки. Огонь распространился на 15 кв. м. По автолестнице с верхнего этажа пожарные эвакуировали женщину и трехлетнего малыша. Еще троих жильцов вывели по лестничному маршу в спасустройствах", - сказано в сообщении.

Уточняется, что пострадали двое, медики оказывают им помощь. На месте пожара работали 11 специалистов и 3 единицы техники МЧС России.