В Архангельской области произошел пожар в Александро-Ошевенском монастыре

Пострадавших нет

АРХАНГЕЛЬСК, 9 декабря. /ТАСС/. Никольская церковь Александро-Ошевенского монастыря в деревне Погост Каргопольского округа Архангельской области значительно повреждена при пожаре, сообщает пресс-служба государственной противопожарной службы и гражданской защиты региона.

"Произошел пожар в Никольской церкви Ошевенского монастыря в деревне Погост Каргопольского округа, - говорится в сообщении. - Строение значительно повреждено огнем".

Сообщение о пожаре в мужском монастыре XIX века поступило от монаха водителю отдельного поста пожарной части №30. Пожарные были на месте через две минуты, наблюдалось открытое горение трех четвертей площади кровли, огонь шел также из окон.

На место происшествия направились дополнительные подразделения агентства ГПС и ГЗ: отдельный пост 30-й части из деревни Шелоховской, пожарная часть №47 села Конёво, а также добровольная пожарная команда деревни Ширяихи. Всего в борьбе с огнем участвовали более 10 пожарных на 5 автоцистернах и 1 автолестнице.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.