AP: в США из-за торнадо погибли шесть человек

По данным агентства, еще 23 человека пострадали

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли из-за последствий торнадо, обрушившегося в субботу на штат Теннесси в США. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По его данным, еще 23 человека пострадали и были госпитализированы.

Согласно сведениям местного отделения телекомпании NBC, торнадо также привел к обрушению зданий. Несколько человек остаются под завалами, их количество пока не установлено.

По данным мониторингового ресурса PowerOutage.us, более 76 тыс. жителей штата Теннесси остались без электричества.

В новость были внесены изменения (05:14 мск) - изменен источник информации в первом абзаце, лид. Добавлены сведения о количестве погибших и пострадавших.