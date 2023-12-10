AP: в США из-за торнадо погибли шесть человек

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли из-за последствий торнадо, обрушившегося в субботу на штат Теннесси в США. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).
По его данным, еще 23 человека пострадали и были госпитализированы.
Согласно сведениям местного отделения телекомпании NBC, торнадо также привел к обрушению зданий. Несколько человек остаются под завалами, их количество пока не установлено.
По данным мониторингового ресурса PowerOutage.us, более 76 тыс. жителей штата Теннесси остались без электричества.
В новость были внесены изменения (05:14 мск) - изменен источник информации в первом абзаце, лид. Добавлены сведения о количестве погибших и пострадавших.