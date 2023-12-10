В Индии в ДТП погибли восемь человек

В их числе ребенок

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения автомобиля, в котором они ехали, с грузовиком. Как сообщил телеканал NDTV, авария произошла в ночь на воскресенье на шоссе Барейли - Найнитал в штате Уттар-Прадеш.

По данным полиции, автомобиль, в котором семеро взрослых и ребенок ехали на свадебные торжества к родственникам, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. В результате легковое авто загорелось, из-за столкновения двери заклинило, открыть их и спасти людей не удалось.

Водитель грузовика пострадал. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.