В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 3,9

Жертв и разрешений нет

ТАСС, 10 декабря. Землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировано на территории Республики Алтай в 85 км от Горно-Алтайска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"По предварительной информации, в 12:15 (8:15 мск) на территории Алтайского края зарегистрировано сейсмическое событие силой 3,9 магнитуд (село Куяган, Алтайский район). <...> Жертв и разрешений нет. Расстояние от эпицентра до Горно-Алтайска - 85 км", - говорится в сообщении ведомства.

Подземные толчки ощущались в Горно-Алтайске, а также Майминском, Шебалинском и Чемальском районах. Перебоев в работе объектов здравоохранения, ЖКХ и энергетики зафиксировано не было.

По данным местных СМИ, эффект землетрясения жители Республики Алтай ощущали на 5-6 этажах некоторых домов.