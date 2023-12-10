На востоке Ирана произошел пожар на НПЗ

Жертв в результате инцидента нет, сообщило агентство Tasnim

ДУБАЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе в провинции Южный Хорасан на востоке Ирана. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его информации, инцидент произошел в 08:45 по местному времени (08:15 мск) на НПЗ в особой экономической зоне "Бирдженд". Один из резервуаров для конденсата загорелся.

На место были направлены три пожарные бригады и команды спасателей. Экстренные службы взяли пожар под контроль. Жертв в результате инцидента нет.

Информации о причинах возгорания агентство не привело.