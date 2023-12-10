СМИ: в Чили из-за лесных пожаров пострадали семь человек

Они произошли в регионе Вальпараисо

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек пострадали в результате лесных пожаров, охвативших площадь в почти 500 га в чилийском регионе Вальпараисо. Об этом сообщает радиостанция BioBio Chile.

По ее данным, среди пострадавших двое пожарных. Повреждены 20 домов, около 480 га земли выжжено в результате пожара в коммуне Лимаче.

Кроме того, около 300 человек эвакуированы из-за пожара, сообщила радиостанция.

Национальная служба предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий объявила красный уровень опасности для всей провинции Марга-Марга, в состав которой входит Лимаче и ряд других коммун, а также в коммунах Вальпараисо и Санто-Доминго.

Как сообщает радиостанция, правоохранительные органы задержали человека, который может быть причастен к пожару на границе между коммунами Вилья-Алемана и Кильпуэ.