В Уфе задержали подозреваемого в нападении на прохожих

Мужчина был задержан при поддержке СОБР управления Росгвардии пор региону

ТАСС, 10 декабря. Правоохранители задержали жителя Уфы, которого подозревают в нападении на нескольких жителей города и нанесении им травм, одна из пострадавших погибла. Об этом написало в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Башкирии.

"Установлен подозреваемый в нанесении 81-летней женщине смертельной черепно-мозговой травмы. Им оказался житель микрорайона Сипайлово 1989 [года рождения]. <...> Мужчина был задержан при поддержке СОБР управления Росгвардии республики по месту своего жительства в квартире на улице Гагарина города Уфы", - отмечается в сообщении.

Следственным отделом по Советскому району Уфы управления СК по Башкирии возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Правоохранители считают, что вечером 25 ноября на улице Братьев Кадомцевых 81-летнюю женщину беспричинно ударили неустановленным предметом по голове, она получила черепно-мозговую травму, в результате чего умерла в больнице 7 декабря.

В ведомстве добавляют, что в правоохранительные органы поступили обращения еще от трех граждан о причинении им телесных повреждений при схожих обстоятельствах. Уточняется, что следователи допросили очевидцев происшествия, проанализировали обстоятельства каждого нападения на прохожих. "В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, устанавливается тяжесть причиненного вреда здоровью другим пострадавшим", - подчеркивают правоохранители.