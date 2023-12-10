В Приангарье возбудили дело после поджога сельской школы

Ущерб от пожара составил более 44 млн рублей

ТАСС, 10 декабря. Уголовное дело об умышленном повреждении имущества возбуждено в Иркутской области по факту пожара в здании школы поселка Хребтовая в Нижнеилимском районе, причиной которого стал поджог. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

"Прокуратура Нижнеилимского района поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следователями территориального подразделения МВД по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества)", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что ущерб от пожара составил более 44 млн рублей. Ранее в ГУ МЧС по Иркутской области сообщали, что причиной пожара стал поджог. Прокуратура региона также начала проверку исполнения законодательства о соблюдении прав несовершеннолетних на доступность образования.

Инцидент произошел в ночь на 4 декабря. Площадь пожара составила 600 кв. м. Здание находилось на капитальном ремонте по федеральной программе "Модернизация школьных систем образования". В ближайшее время в нем должны были запустить учебный процесс, который на время ремонта перенесен в детский сад и клуб. Огонь полностью уничтожил один из корпусов, в нем планировали разместить детский сад. Второй корпус поврежден частично. Пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на губернатора Игоря Кобзева сообщала, что здание школы будет восстановлено.