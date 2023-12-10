В Якутии самолет вернулся в аэропорт вылета из-за невозможности убрать шасси

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проводит проверку

ЯКУТСК, 10 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Ираэро", выполнявший рейс по маршруту Талакан (Якутия) - Иркутск, вернулся в аэропорт вылета из-за невозможности убрать шасси. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"10 декабря 2023 года около 12:49 (06:49 мск) экипаж воздушного судна АО "Авиакомпания "Ираэро", выполнявшего рейс по маршруту Талакан - Иркутск, доложил о невозможности уборки шасси, в связи с чем принято решение о возвращении в аэропорт вылета (Талакан)", - говорится в сообщении.

Воздушное судно благополучно произвело посадку в аэропорту Талакан, на борту находились 100 пассажиров и 6 членов экипажа. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов и прав пассажиров.