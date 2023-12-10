Глава СК поручил возбудить дело после ДТП с автобусом с детьми в Воронежской области

В результате аварии пострадали два человека

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса, перевозившего детей в Воронежской области. Об этом ТАСС сообщили в СК России.

"Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса, перевозившего детей в Воронежской области", - сообщили в ведомстве, отметив, что Бастрыкин дал поручение руководителю следственного управления по региону Кириллу Левиту возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.

По предварительным данным следствия, в Воронежской области на автодороге М-4 "Дон" грузовик столкнулся с пассажирским автобусом, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП травмы получили водитель автобуса и его сменщик, их доставили в медицинское учреждение. Дети, находившиеся в автобусе, не пострадали.

По данному факту следственным управлением СК России по Воронежской области организована доследственная проверка. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.