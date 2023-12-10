В Испании задержали одного из лидеров группировки, устроившей более 300 кибератак

Гражданина Венесуэлы подозревают в связи с "хактивистской группой Kelvin Security"

МАДРИД, 10 декабря. /ТАСС/. Национальная полиция Испании задержала одного из лидеров группировки, которая, предположительно, устроила свыше 300 кибератак в более чем 90 странах мира. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов.

По их информации, стражи порядка задержали в Аликанте гражданина Венесуэлы за "связи с хактивистской группой Kelvin Security", которая "осуществила многочисленные атаки на учреждения и компании по всему миру". Подозреваемый являлся "главным ответственным лицом за отмывание денег, полученных от преступной деятельности", уточнили в полиции.

Расследование началось в декабре 2021 года, когда стражи порядка узнали о кибератаках на компьютерные системы мэрии Хетафе и Камаса. Вскоре следствие установило, что за хакерскими взломами стояла группировка Kelvin Security, которая находила уязвимые места в интернет-страницах, программном обеспечении и серверах учреждений и компаний для извлечения информации. Отмечается, что группировка продавала незаконно полученные сведения.

За последние три года она осуществила свыше 300 кибератак.