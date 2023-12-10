В Брянске суд поместил под домашний арест замдиректора гимназии, где произошла стрельба

Стрельба в гимназии в Брянске

Мера пресечения избрана до 7 февраля 2024 года

ТАСС, 10 декабря. Советский районный суд Брянска назначил домашний арест заместителю директора по административно-хозяйственной работе городской гимназии №5 Ларисе Католиковой, где школьница устроила стрельбу.

Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца <…> до 7 февраля 2024 года", - сказал судья.

Как отметила в ходе заседания обвиняемая в халатности Католикова, со стороны администрации в гимназии были созданы все условия для комфортного обучения детей, были установлены камеры наблюдения. Адвокат замдиректора при назначении меры пресечения просил учесть состояние здоровья Католиковой, а также тот факт, что ее младший сын находится в зоне проведения специальной военной операции.