10 декабря, 10:49,
обновлено 10 декабря, 11:14
Стрельба в гимназии в Брянске

В Брянске суд поместил под домашний арест замдиректора гимназии, где произошла стрельба

Лариса Католикова. Надежда Михеева/ ТАСС
Лариса Католикова
© Надежда Михеева/ ТАСС

Мера пресечения избрана до 7 февраля 2024 года

ТАСС, 10 декабря. Советский районный суд Брянска назначил домашний арест заместителю директора по административно-хозяйственной работе городской гимназии №5 Ларисе Католиковой, где школьница устроила стрельбу.

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Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца <…> до 7 февраля 2024 года", - сказал судья.

Как отметила в ходе заседания обвиняемая в халатности Католикова, со стороны администрации в гимназии были созданы все условия для комфортного обучения детей, были установлены камеры наблюдения. Адвокат замдиректора при назначении меры пресечения просил учесть состояние здоровья Католиковой, а также тот факт, что ее младший сын находится в зоне проведения специальной военной операции. 

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