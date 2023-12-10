В Новой Москве немецкая овчарка напала на ребенка

Его доставили в больницу

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Немецкая овчарка напала на находившегося в коляске грудного ребенка в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Собака напала на грудного ребенка в коляске, ребенок в критическом состоянии госпитализирован в реанимацию", - сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что мать ребенка ушла в магазин, оставив коляску с ребенком и рядом - собаку породы "немецкая овчарка". "Собака вытащила грудного ребенка 2023 года рождения из коляски на землю и напала на него, мать успела оттащить собаку", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС подтвердили факт происшествия. "Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних территориального отдела УВД по ТиНАО проводят проверку по факту получения телесных повреждений грудным ребенком 2023 года рождения", - сообщили в столичной полиции. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.