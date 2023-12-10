На востоке Ирана из-за пожара прозвучали несколько взрывов на НПЗ

Три резервуара с газовым конденсатом взорвались под действием высоких температур из-за возгорания, передает IRNA

ДУБАЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Несколько взрывов произошли на нефтеперерабатывающем заводе в иранской провинции Южный Хорасан в результате пожара. Об этом сообщило агентство IRNA.

По его информации, три резервуара, в которых хранился газовый конденсат, взорвались под действием высоких температур из-за возгорания.

Местные власти объявили об эвакуации на территории завода и в прилежащих к нему районах. Для тушения пожара привлечены экстренные службы, команды Иранского общества Красного Полумесяца, а также подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил).

Ранее агентство Tasnim сообщало, что один из резервуаров на нефтеперерабатывающем заводе в особой экономической зоне "Бирдженд" загорелся. IRNA информировало, что после того, как пожарным удалось взять возгорание под контроль, огонь перекинулся на другие резервуары.