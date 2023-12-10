В Бурятии арестовали главу района по делу о смерти человека

ТАСС, 10 декабря. Суд арестовал мужчину, обвиняемого по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть человека, сообщили в пресс-службе Советского районного суда города Улан-Удэ.
По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, по этому уголовному делу был задержан глава Бичурского района Василий Смолин. "10 декабря 2023 года Советским районным судом города Улан-Удэ удовлетворено ходатайство следователя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Бурятия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смолина до 6 февраля 2024 года", - говорится в сообщении. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Как сообщали в следственном управлении СК РФ, дело было возбуждено по факту обнаружения 4 декабря в селе Малый Куналей тела местного жителя с признаками насильственной смерти - травмами головы. По подозрению в совершении этого преступления был задержан 40-летний знакомый потерпевшего, которому на основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего). По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, был задержан Смолин.
По версии следствия, 3 декабря обвиняемый вместе с родственником и двумя знакомыми на машине приехал к зимовью, расположенному в лесном массиве возле села Малый Куналей, чтобы забрать заготовленные кедровые орехи. "Там в вечернее время у него произошла ссора с одним из попутчиков, в ходе которой обвиняемый с силой нанес мужчине три удара кулаками по голове. В результате причиненных повреждений потерпевший на следующий день скончался у себя дома, куда его привез обвиняемый, сообщив, что мужчина, якобы, упал с кровати", - говорится в сообщении СК.