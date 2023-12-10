В Бурятии арестовали главу района по делу о смерти человека

По версии следствия, Василий Смолин нанес знакомому три удара кулаками по голове

ТАСС, 10 декабря. Суд арестовал мужчину, обвиняемого по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть человека, сообщили в пресс-службе Советского районного суда города Улан-Удэ.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, по этому уголовному делу был задержан глава Бичурского района Василий Смолин. "10 декабря 2023 года Советским районным судом города Улан-Удэ удовлетворено ходатайство следователя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Бурятия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смолина до 6 февраля 2024 года", - говорится в сообщении. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Как сообщали в следственном управлении СК РФ, дело было возбуждено по факту обнаружения 4 декабря в селе Малый Куналей тела местного жителя с признаками насильственной смерти - травмами головы. По подозрению в совершении этого преступления был задержан 40-летний знакомый потерпевшего, которому на основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего). По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, был задержан Смолин.

По версии следствия, 3 декабря обвиняемый вместе с родственником и двумя знакомыми на машине приехал к зимовью, расположенному в лесном массиве возле села Малый Куналей, чтобы забрать заготовленные кедровые орехи. "Там в вечернее время у него произошла ссора с одним из попутчиков, в ходе которой обвиняемый с силой нанес мужчине три удара кулаками по голове. В результате причиненных повреждений потерпевший на следующий день скончался у себя дома, куда его привез обвиняемый, сообщив, что мужчина, якобы, упал с кровати", - говорится в сообщении СК.