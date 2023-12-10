В Курской области два населенных пункта остались без света из-за обстрелов со стороны ВСУ

Никто не пострадал

КУРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничный Глушковский район Курской области, в результате атаки повреждена линия электропередачи, обесточены два населенных пункта, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня со стороны Украины обстрелян Глушковский район. Повреждена линия электропередачи, обесточены поселок Теткино и село Попово-Лежачи", - написал Старовойт в Telegram-канале.

По информации главы региона, в результате обстрела никто не пострадал. Электрики приступят к ремонтным работам, как только это будет безопасно.