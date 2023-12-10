10 декабря, 13:00
Военная операция на Украине

В Курской области два населенных пункта остались без света из-за обстрелов со стороны ВСУ

Никто не пострадал

КУРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничный Глушковский район Курской области, в результате атаки повреждена линия электропередачи, обесточены два населенных пункта, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"Сегодня со стороны Украины обстрелян Глушковский район. Повреждена линия электропередачи, обесточены поселок Теткино и село Попово-Лежачи", - написал Старовойт в Telegram-канале.

По информации главы региона, в результате обстрела никто не пострадал. Электрики приступят к ремонтным работам, как только это будет безопасно. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичУкраинаРоссияКурская областьВоенная операция на Украине