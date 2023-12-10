В Брянске арестовали отца школьницы, устроившей стрельбу в гимназии

Дмитрия Афанаскина заключили под стражу на два месяца

ТАСС, 10 декабря. Советский районный суд Брянска заключил под стражу на два месяца Дмитрия Афанаскина - отца школьницы, устроившей стрельбу в гимназии №5, передает корреспондент ТАСС из сала суда.

"Избрать в отношении Афанаскина Дмитрия Дмитриевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказал судья.

По версии следствия, обвиняемый допустил небрежное хранение своего охотничьего ружья, в результате чего несовершеннолетняя дочь смогла пронести его в школу и выстрелить в одноклассников. Также мужчина обвиняется в доведении до самоубийства школьницы путем угроз, жестокого обращения и систематического унижения ее человеческого достоинства. В ходе заседания Афанаскин отметил, что не является охотником, а ружье в доме находилось для охранных целей. По его словам, он планировал его "сдать в утиль" после того, как закончится срок лицензии. Также Афанаскин отрицает насилие над дочерью, а его адвокат отметила, что в дневнике школьницы содержатся сведения и о других людях, которые могли повлиять на ее решение совершить самоубийство.

Ранее суд заключил под стражу на два месяца гендиректора и сотрудницу фирмы, охранявшей гимназию, заместителю директора учебного заведения назначен домашний арест.