На севере Москвы два человека получили ножевые ранения

Нападавший скрылся с места происшествия

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Двое мужчин получили ножевые ранения в ходе конфликта на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в МВД России.

"Сегодня около 14:50 мск в одном из торговых центров, расположенном на Сходненской улице, произошел конфликт между четырьмя мужчинами, предположительно на бытовой почве", - сообщили в МВД России.

В результате конфликта двое мужчин получили ножевые ранения и были переданы медикам для оказания помощи. Нападавший с места происшествия скрылся. Четвертый участник потасовки задержан сотрудниками полиции и доставлен в территориальный отдел для разбирательства.

"Проводится весь необходимый комплекс мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедшего, розыск и задержание подозреваемого", - сообщили в МВД.