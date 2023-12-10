Минздрав рассказал о состоянии эвакуированных из Брянска в Москву подростков

Стрельба в гимназии в Брянске

Они находятся в стабильном состоянии и дышат самостоятельно

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Двое подростков, пострадавших в результате стрельбы в гимназии Брянска и эвакуированных на лечение в Москву, находятся в стабильно тяжелом состоянии, они дышат самостоятельно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"Состояние подростков, проходящих лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России, оценивается как стабильное тяжелое, они дышат самостоятельно", - говорится в сообщении.

Состояние еще трех пострадавших, находящихся на стационарном лечении в больницах Брянска, оценивается как средней тяжести, пояснили в Минздраве. Все пострадавшие получают необходимое лечение.