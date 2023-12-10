В Москве возбудили дело после нападения собаки на ребенка в коляске

Получившего укусы ребенка госпитализировали с множественными телесными повреждениями

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту нападения собаки на новорожденного ребенка в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете России.

"Следственными органами главного управления следственного комитета России по Москве возбужденно уголовное дело по статьям "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" (ч. 1 ст. 118) и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" (ст. 156 УК РФ)", - отметили в ведомстве.

По версии следствия, немецкая овчарка, находясь участке, расположенном в поселке Сосенское в Новой Москве, напала на трехмесячного ребенка, находившегося в коляске, пока его мать отлучилась. Получивший укусы собаки ребенок был госпитализирован с множественными телесными повреждениями. Проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС подтвердили факт происшествия. "Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних территориального отдела УВД по ТиНАО проводят проверку по факту получения телесных повреждений грудным ребенком 2023 года рождения", - сообщили в столичной полиции. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.