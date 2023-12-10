На 108-м км МКАД в ДТП пострадали два ребенка

Пострадали также два взрослых

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Иномарка и грузовик столкнулись на МКАД, в результате аварии травмы получили два ребенка. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В районе 108-го км МКАД произошло столкновение иномарки и грузовика. В результате ДТП двое детей получили легкие травмы, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Двум взрослым, водителю иномарки и пассажиру, была оказана психологическая помощь, они от госпитализации отказались.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России уточнили ТАСС, что ДТП произошло на улице 1-я Северная линия в 19:20 мск. "В результате пассажиры легкового автомобиля, дети двух и семи лет, направлены в медучреждение", - отметил собеседник агентства. В медицинских службах ТАСС добавили, что у детей диагностированы ушибы и ссадины.

На месте работают сотрудники ГИБДД и оперативных служб, движение в районе ДТП затруднено.