Актрису театра МХТ им. Чехова Марию Зорину обманули мошенники на 20 млн рублей

Правоохранительные органы проводят проверку

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Актрису театра МХТ им. Чехова Марию Зорину обманули на 20 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Мошенники обманули актрису театра им. Чехова и убедили ее перевести им все свои сбережения, продать квартиру и машину. Ущерб составил почти 20 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что актрисе позвонил в сети Telegram мужчина, представившийся первым заместителем Департамента культуры Перовым Сергеем и сообщил, что произошла утечка данных работников культуры, среди которых оказалась Зорина, и о том что взломан ее внутрибанковский счет. Следом поступил другой звонок и ей сообщили, что нужно вывести все свои денежные средства со счетов в банках и перевести их на резервный спецсчет в ЦБ РФ. "Зорина обналичила все свои кредитные карты в банке ВТБ и внесла свои наличные денежные средства в общей сумме 1,8 млн рублей на счет карты неизвестного ей лица, также она оформила кредит на сумму 183 тыс. рублей", рассказал собеседник агентства.

Кроме того, через банкомат ВТБ она внесла еще 878 тыс. на счет неизвестного ей лица. Позднее, следуя указаниям мошенников, Зорина внесла еще 3 400 000 тыс. наличными деньгами через банкомат.

Впоследствии ей сообщили, что ее квартира продана мошенническим путем, и ей необходимо провести новую сделку. Зорина оформила договор купли продажи квартиры, продала квартиру за 12 млн рублей, деньги от продажи квартиры также перевела мошенникам.

Такую же схему мошенники провели и с ее машиной BMW Х1. Она продала машину и перевела мошенникам еще 1,2 млн рублей.

"Общий ущерб составил 19 822 000 рублей. Проводится проверка", сказал собеседник агентства.