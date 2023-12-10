В Сыктывкаре в восьмиэтажном доме горят несколько квартир

Эвакуировано 90 человек

СЫКТЫВКАР, 10 декабря. /ТАСС/. Несколько квартир охвачено огнем в восьмиэтажном доме на улице Мира в Эжвинском районе Сыктывкара. Пожар начался после 21:00 в одной из квартир на пятом этаже, проводится эвакуация людей, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Республике Коми.

"Горят несколько квартир в восьмиэтажном панельном доме №17 на улице Мира в Эжвинском районе Сыктывкара. Возгорание началось в одной из квартир на пятом этаже. Сейчас проводится эвакуация жильцов. Данных о пострадавших, эвакуированных пока нет", - сказал собеседник агентства.

Позже в МЧС сообщили, что огонь перекинулся на балконы квартир с пятого по восбмой этаж. Эвакуировано шесть человек. "В 21:37 мск на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела квартира на пятом этаже, происходило задымление этажей, расположенных выше. Незамедлительно началась эвакуация людей. В 22:20 открытое горение по наружным балконам с пятого по восьмой этаж. Работают 11 автоцистерн и 2 автолестницы", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что огонь распространился на площади 170 кв. м. "Огнеборцы МЧС России эвакуировали 90 жильцов на пожаре в Сыктывкаре. Сотрудниками МЧС России спасены 10 человек, трое из них переданы медикам", - говорится в Telegram-канале МЧС РФ.

Информации о пострадавших, площади пожара, его причинах пока нет. К тушению привлечены 66 человек и 29 единиц техники, в том числе от МЧС России - 25 человек и 13 единиц техники.

Ночью в Сыктывкаре прогнозируется до 26 градусов мороза.

В новость внесены изменения (23:45 мск) - добавлена информация о количестве эвакуированных.